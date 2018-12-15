Спасатели рассказали, где в Красноярске опасно выходить на лед водоемов
Спасатели управления по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска назвали точки, где опасно выходить на лед Енисея. Ведь несмотря на морозы, он может кое-где подломиться, потому что не слишком еще прочный. Специалисты настаивают, что нахождение на льду водоема в любом случае - всегда небезопасно. Не рискуйте лишний раз, особенно в теплые зимние дни, как сейчас.
В ГО, ЧС и ПБ говорят, что в городе сейчас установлено более 50 знаков «Выход на лед запрещен!». Рейды с проверками обстановки спасатели проводят ежедневно, особенно там, где красноярцы любят порыбачить зимой. Уже 21 такая вылазка прошла, но работа будет продолжена.
КОНКРЕТНО
Опасные места:
- Абаканская протока (остров Отдыха в районе Центрального стадиона и Ярыгинского проезда, перешеек с Молокова, остров Молокова; район Красраба,184, 184а, Капитанская, 8 и 10);
- Енисей (Рейдовая,17а), протока Енисея у Посадного ( Дубровинского, в районе домов N 45а/1, 106, 114); Енисей в районе Железнодорожного моста и Николаевского моста; остров Татышева (протока в районе Якутской); протока у левого берега Енисея (район моста 777);
- Кача (районе автомобильного моста на Белинского; Конституции СССР, 1, Речной переулок, 19, Железнодорожников, 18, Брянская, 140, Северо-Енисейская, 50а, Виноградовский мост);
- Бугач (парк «Октябрьский»);
- Ручей Серебряный (Елены Стасовой, 39, 17,Хрустальная, 15, 4);
- Песчанка;
- Базаиха (Базайская, 2а, 154 б);
- Панюковка (Сельская и 2-й Депутатской).