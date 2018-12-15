2018-12-15T08:47:13+03:00
Общество

Спасатели рассказали, где в Красноярске опасно выходить на лед водоемов

Специалисты напоминают: что на льду всегда небезопасно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Спасатели назвали 50 опасных мест на водоемахСпасатели назвали 50 опасных мест на водоемахФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Спасатели управления по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска назвали точки, где опасно выходить на лед Енисея. Ведь несмотря на морозы, он может кое-где подломиться, потому что не слишком еще прочный. Специалисты настаивают, что нахождение на льду водоема в любом случае - всегда небезопасно. Не рискуйте лишний раз, особенно в теплые зимние дни, как сейчас.

В ГО, ЧС и ПБ говорят, что в городе сейчас установлено более 50 знаков «Выход на лед запрещен!». Рейды с проверками обстановки спасатели проводят ежедневно, особенно там, где красноярцы любят порыбачить зимой. Уже 21 такая вылазка прошла, но работа будет продолжена.

КОНКРЕТНО

Опасные места:

- Абаканская протока (остров Отдыха в районе Центрального стадиона и Ярыгинского проезда, перешеек с Молокова, остров Молокова; район Красраба,184, 184а, Капитанская, 8 и 10);

- Енисей (Рейдовая,17а), протока Енисея у Посадного ( Дубровинского, в районе домов N 45а/1, 106, 114); Енисей в районе Железнодорожного моста и Николаевского моста; остров Татышева (протока в районе Якутской); протока у левого берега Енисея (район моста 777);

- Кача (районе автомобильного моста на Белинского; Конституции СССР, 1, Речной переулок, 19, Железнодорожников, 18, Брянская, 140, Северо-Енисейская, 50а, Виноградовский мост);

- Бугач (парк «Октябрьский»);

- Ручей Серебряный (Елены Стасовой, 39, 17,Хрустальная, 15, 4);

- Песчанка;

- Базаиха (Базайская, 2а, 154 б);

- Панюковка (Сельская и 2-й Депутатской).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус