2018-12-15T08:47:13+03:00
Общество

Спасатели рассказали, где в Красноярске опасно выходить на лед водоемов

Специалисты напоминают: что на льду всегда небезопасно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Спасатели назвали 50 опасных мест на водоемахСпасатели назвали 50 опасных мест на водоемахФото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели управления по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска назвали точки, где опасно выходить на лед Енисея. Ведь несмотря на морозы, он может кое-где подломиться, потому что не слишком еще прочный. Специалисты настаивают, что нахождение на льду водоема в любом случае - всегда небезопасно. Не рискуйте лишний раз, особенно в теплые зимние дни, как сейчас.

В ГО, ЧС и ПБ говорят, что в городе сейчас установлено более 50 знаков «Выход на лед запрещен!». Рейды с проверками обстановки спасатели проводят ежедневно, особенно там, где красноярцы любят порыбачить зимой. Уже 21 такая вылазка прошла, но работа будет продолжена.

КОНКРЕТНО

Опасные места:

- Абаканская протока (остров Отдыха в районе Центрального стадиона и Ярыгинского проезда, перешеек с Молокова, остров Молокова; район Красраба,184, 184а, Капитанская, 8 и 10);

- Енисей (Рейдовая,17а), протока Енисея у Посадного ( Дубровинского, в районе домов N 45а/1, 106, 114); Енисей в районе Железнодорожного моста и Николаевского моста; остров Татышева (протока в районе Якутской); протока у левого берега Енисея (район моста 777);

- Кача (районе автомобильного моста на Белинского; Конституции СССР, 1, Речной переулок, 19, Железнодорожников, 18, Брянская, 140, Северо-Енисейская, 50а, Виноградовский мост);

- Бугач (парк «Октябрьский»);

- Ручей Серебряный (Елены Стасовой, 39, 17,Хрустальная, 15, 4);

- Песчанка;

- Базаиха (Базайская, 2а, 154 б);

- Панюковка (Сельская и 2-й Депутатской).

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