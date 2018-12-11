В Красноярске при получении взятки задержан глава краевого Росприроднадзора

11 Дек. 18:12 2018-12-13T06:48:02+03:00

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Еще один крупный красноярский чиновник попался на взятках. Оперативники регионального ФСБ взяли с поличным Андрея Калинина, главу Росприроднадзора по Красноярскому краю, сообщает ТВК со ссылкой на собственные источники в ведомстве. Стоит отметить, что пока официальной информации от регионального главка ФСБ не поступало.

Известно, что Андрея Калинина взяли сегодня утром в момент получения крупной суммы денег. Подробности спецоперации и размер взятки сообщим дополнительно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/681983" frameborder="0"></iframe> Задержание главы Росприроднадзора в Красноярске.

СПРАВКА «КП»

Андрей Калинин родился 29 ноября 1976 года в с. Еловка, Балахтинского района, Красноярского края. Окончил Сибирский государственный технологический университет, специальность - лесное и лесопарковое хозяйство. Карьеру начал со скромной должности

ассистента кафедры селекции л/к и озеленения 11 разряда Сибирского государственного технологического университета. Возглавлял агентство лесной отрасли Красноярского края, руководил Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю. В 2018 году пришел руководителем в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва.