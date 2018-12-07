2018-12-07T14:34:21+03:00
Происшествия

В Красноярском крае экс-глава района украл взлетно-посадочную полосу аэропорта

Сумма ущерба - 21 миллион рублей по ценам 2013 года
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Его приговорили к условному сроку в три годаЕго приговорили к условному сроку в три годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Вынесен приговор в отношении экс-главы Ирбейского района, который в 2013 году украл... взлетно-посадочную полосу аэропорта. Преступление бывший глава совершил вместе с приятелем, частная компания которого занималась кадастровыми работами, рассказали в краевой прокуратуре. Год вынашивали и реализовывали план.

Суть мошенничества такова: они путем обмана приобрели право на чужое имущество, а именно: взлетно-посадочную полосу бывшего аэропорта «Ирбей». Самого аэропорта нет здесь уже давно, - все заброшено, но железобетонные плиты, а также земельный участок, на котором расположена взлетка, остались. В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Сумма ущерба по ценам 2013 года составила 21 миллион рублей. Когда мошенники попались, им пришлось возместить бюджету Ирбейского района около 300 тысяч рублей. Примечательно, что оба мошенника получили условный срок: по три года на брата. Чтобы возместить понесенные убытки, администрации Ирбейского района придется подавать гражданский иск к осужденным. К рассмотрению дела будет привлечена и фирма, которая в настоящее время владеет землей бывшего аэропорта.

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