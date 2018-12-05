2018-12-05T09:51:36+03:00
Общество

В Красноярском крае обморозились 95 человек

47 из них попали в больницу
Татьяна РЯБИНИНА
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Теплая одежда и движение - и мороз не страшен.Теплая одежда и движение - и мороз не страшен.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На этой неделе в БСМП попали три пациента с обморожениями и медики решили напомнить, как вести себя на морозе и привели цифры. Оказалось, с наступлением холодов, с 1 октября, в крае обморозились 95 человек. Семеро из них — дети. 47 человек лечились в больнице.

Врачи напомнили основные правила безопасности на холоде, это многослойная одежда, свободная обувь, теплые носки, шапки и рукавицы.

Так называемый «народный» способ растирания снегом и шерстяной варежкой применять нельзя, это приведет к повреждению кожи, а согреться не поможет.

Кожа должна отогреваться постепенно. И, конечно, никакого алкоголя! По статистике, почти 90 процентов из всех поступивших стационары с обморожениями были пьяны. В группе риска также автомобилисты, которые пытаются завести машину и забывают о себе.

Морозы продержатся еще несколько дней, важно продержаться и красноярцам!

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