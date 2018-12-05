2018-12-05T05:49:10+03:00
Общество

В центре Красноярска стоят 6 пожарных машин

Люди выходят из здания
Татьяна РЯБИНИНА
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Морозные дни для пожарных - самые горячие.Морозные дни для пожарных - самые горячие.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня утром красноярцы по дороге на работу увидели сразу шесть пожарных машин в районе дома 113 по улице Ленина. Люди выходили из здания, хотя дыма и огня не было видно.

Что там произошло, пока не сообщается. Известно только, что в морозы традиционно повышается пожарная опасность, поскольку люди включают обогреватели, совершенно не обращая внимание на состояние проводки и разрешенную нагрузку.

Напомним, вчера в Красноярске горели два жилых дома, в Октябрьском и Советском районе.

Был пожар и в центре Красноярска на перекрестке улиц Перенсона и Республики. Уже через несколько минут на месте было 4 машины и 13 пожарных Они сразу приступили к тушению пожара и сумели справиться с огнем за 30 минут.

Что произошло сегодня на улице Ленина пока не сообщается, мы следим за ситуацией, подробности сообщим дополнительно.

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