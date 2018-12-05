2018-12-05T05:49:10+03:00
Общество

В центре Красноярска стоят 6 пожарных машин

Люди выходят из здания
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Морозные дни для пожарных - самые горячие.Морозные дни для пожарных - самые горячие.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сегодня утром красноярцы по дороге на работу увидели сразу шесть пожарных машин в районе дома 113 по улице Ленина. Люди выходили из здания, хотя дыма и огня не было видно.

Что там произошло, пока не сообщается. Известно только, что в морозы традиционно повышается пожарная опасность, поскольку люди включают обогреватели, совершенно не обращая внимание на состояние проводки и разрешенную нагрузку.

Напомним, вчера в Красноярске горели два жилых дома, в Октябрьском и Советском районе.

Был пожар и в центре Красноярска на перекрестке улиц Перенсона и Республики. Уже через несколько минут на месте было 4 машины и 13 пожарных Они сразу приступили к тушению пожара и сумели справиться с огнем за 30 минут.

Что произошло сегодня на улице Ленина пока не сообщается, мы следим за ситуацией, подробности сообщим дополнительно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярцев предупредили об уголовной ответственности на незаконную рубку елок
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус