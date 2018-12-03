Из-за долгов по налогам более 7,9 тысяч жителей Красноярского края могут стать невыездными

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-03T12:16:52+03:00

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Из-за долгов по налогам более 7,9 тысяч жителей Красноярского края могут получить статус невыездных. Они не смогут сесть ни на один самолет, ни в один поезд, пересекающий границу России. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в управлении ФНС России по краю.

Запрет на выезд за пределы страны – самое распространенное ограничение. Такие санкции действуют в отношении лиц, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей. Чтобы снять с себя этот запрет, нужно полностью погасить долг – и нет проблем. А чтобы неприятности не застигли врасплох, прямо у стойки регистрации, позаботьтесь об этом заранее.

Проверить наличие или отсутствие долгов по налогам несложно. Нужно с документом, удостоверяющим личность, обратиться в налоговую инспекцию или воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С его помощью зможно контролировать задолженность, а, при ее наличии, сформировать и распечатать платежный документ, либо оплатить задолженность в онлайн режиме.

Для подключения к сервису необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо от места жительства и постановки на учет.