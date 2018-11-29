МЧС: на Красноярский край надвигается шторм и морозы

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-29T12:26:35+03:00

Особенно холодно будет на Таймыре, до минус 48 градусов

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Спасатели и синоптики предупреждают: на Красноярский край надвигается сильный мороз и штормовой ветер. Как рассказали сегодня в Среднесибирском УГМС, резкое похолодание в регионе ожидается уже завтра, 30 ноября. Причем особенно трудно придется жителям Таймыра. Там похолодает до минус 48 градусов!

Что касается юга края и в центральных районов, к которым относится и Красноярск, то здесь ожидается шторм! Мокрый снег, днем скорость западного ветра будет достигать 20 местров в секунду, порывы -до 25 метров в секунду. Сильная гололедица, поэтому и водителям, и пешеходам стоит быть максимально внимательными на дорогах. А вот столбики термометров несколько поднимутся. Ночью 30 ноября температура воздуха в Красноярске ожидается до минус 14 градусов, завтра днем 0 - плюс 2 градуса тепла.

Северянам: воздержитесь в мороз от дальних поездок. А если едете, прихватите с собой термос сгорячим чаем, оденьтесь тепло. Обязательно проверьте исправность машины, наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, провода для «прикуривания», медицинскую аптечку.

В случае ЧП вызывайте экстренные службы по телефонам 101, 112.