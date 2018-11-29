2018-11-29T12:26:35+03:00
Общество

МЧС: на Красноярский край надвигается шторм и морозы

Особенно холодно будет на Таймыре, до минус 48 градусов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Мороз и штормМороз и штормФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Спасатели и синоптики предупреждают: на Красноярский край надвигается сильный мороз и штормовой ветер. Как рассказали сегодня в Среднесибирском УГМС, резкое похолодание в регионе ожидается уже завтра, 30 ноября. Причем особенно трудно придется жителям Таймыра. Там похолодает до минус 48 градусов!

Что касается юга края и в центральных районов, к которым относится и Красноярск, то здесь ожидается шторм! Мокрый снег, днем скорость западного ветра будет достигать 20 местров в секунду, порывы -до 25 метров в секунду. Сильная гололедица, поэтому и водителям, и пешеходам стоит быть максимально внимательными на дорогах. А вот столбики термометров несколько поднимутся. Ночью 30 ноября температура воздуха в Красноярске ожидается до минус 14 градусов, завтра днем 0 - плюс 2 градуса тепла.

Северянам: воздержитесь в мороз от дальних поездок. А если едете, прихватите с собой термос сгорячим чаем, оденьтесь тепло. Обязательно проверьте исправность машины, наличие буксировочного троса, запасного колеса, домкрата, провода для «прикуривания», медицинскую аптечку.

В случае ЧП вызывайте экстренные службы по телефонам 101, 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярск остался без главного архитектора
Мужчина, вырубивший в заказнике леса на 48 миллионов рублей, сдался полиции
Житель Канска перевел телефонной мошеннице более полумиллиона рублей
Любовь до гроба: жительница Красноярска со второй попытки расправилась с мужем
В Красноярске дизайнер пытается спасти от вырубки старые сосны у СФУ
Женщину, пытавшуюся украсть новорожденного в перинатальном центре, объявили в розыск
Около половины заведений общепита в Красноярском крае оказались убыточными
В Красноярске в разных частях города видят пропавшую 7 лет назад женщину
В Красноярске по дороге в аэропорт построят два виадука за 173 миллиона рублей
В Красноярске представили новую систему оплаты проезда в автобусах
В Красноярске крышку с головы ребенка пришлось снимать спасателям
В Хакасии с рассветом возобновились поиски четырех пропавших в Приисковом снегоходчиков
Мэр прокатился на новых экскурсионных автобусах и назвал их душой Красноярска
ХК «Енисей» разгромил казанское «Динамо» в Красноярске
В центре Красноярска зальют музыкальный каток в стиле Универсиады
На Северном шоссе водитель Honda на скорости «влетел» в бетонный блок
В Красноярском крае сельским фельдшерам будут компенсировать аренду жилья
«Енисей» готов к отмене матча с «Ахматом» из-за погоды в Красноярске
В Красноярске после 48-летнего перерыва на площади Революции устанавливают новогоднюю елку
Следком: выпавший в Лесосибирске из окна пятого этажа школьник оставил на столе записку