2018-11-29T07:16:03+03:00
Происшествия

В Красноярске крышку с головы ребенка пришлось снимать спасателям

4-летний малыш нацепил ее на голову, как шляпу во время игры
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Следите за детьмиСледите за детьмиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске спасателям накануне пришлось выручать из беды 4-летнего малыша и его родителей. Инцидент произошел в одном из домов на Киренского. Мальчик 2014 года рождения играл и в процессе нацепил на голову крышку - отличная же шляпа. Поначалу родители не обратили внимания, но позже, когда ребенок попробовал снять с головы предмет, ситуация сильно осложнилась. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель».

Попытки мальчика убрать с головы крышку к успеху не привели. Родители один за другим тоже пробовали помочь малышу, который к тому моменту уже плакал в голос. Ребенку было больно, поскольку крышка сильно сдавливала голову. В итоге, пришлось вызывать спасателей. Последние прибыли и помогли малышу освободиться. Известно, что ребенку понадобилась медицинская помощь. Следите за малышами!

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