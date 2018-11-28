Депутаты красноярского Горсовета считают, что неплохо было бы закрыть к Универсиаде пивные магазины

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-28T09:32:16+03:00

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Депутаты красноярского городского Совета на прошедшей сессии подняли вопрос ребром: зачем столице будущей Универсиады-2019 столько пивных магазинов? Мало того, что этот слабоалкогольный напиток продают в большом ассортименте во всех супер и гипермаркетах города, мелких продуктовых магазинах и павильонах. Так еще и полно специализированных точек. «2Гис» по запросу «Магазины разливного пива» выдает 225 названий. Для примера, в пятиэтажке на Затонской, 2 – сразу три таких магазина. И никакая конкуренция им нипочем.

В общем, возмущенные депутаты считают, что Красноярск надо зачищать от пивного излишества. Они испортят облик города перед гостями Универсиады. Каким запомнят сибиряков иностранцы, если на каждом шагу взгляд будет упираться в вывески с пивными кружками, бутылками и воблой?

К слову, жителям домов, кому не повезло оказаться в соседях с пивными точками, такая инициатива депутатов наверняка понравится. Уж столько нареканий поступает от граждан на шум и разборки под своими окнами по вечерам.