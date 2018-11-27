СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-27T09:05:54+03:00

Всего во время подготовки столицы края к Универсиаде-2019 ликвидировано 26,6 тысяч квадратных метров аварийного жилья (73 дома) и переселено 1859 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Почти 500 000 миллионов рублей выделяют Красноярску на переселение людей из ветхого жилья. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе министерства строительства региона.

Деньги в сумме 497 100 000 рублей краевому центру выделят из резервного фонда правительства России как разовую помощь местному бюджету на возмещение расходов, понесенных муниципалитетом при подготовке к проведению Всемирной зимней универсиады 2019 года. Эти деньги направят на переселение жителей краевого центра из ветхого и аварийного жилья.

- Всего во время подготовки столицы края к Универсиаде-2019 ликвидировано 26,6 тысяч квадратных метров аварийного жилья (73 дома) и переселено 1859 человек. На эти цели было выделено 1,5 миллиарда рублей, - комментируют в пресс-службе министерства строительства Красноярского края.

В связи с этим в региональном правительстве носят изменения в соответствующую краевую программу.