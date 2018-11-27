Вот так хайпанули: в Красноярске на катке подростки подожгли приятеля

СЕГОДНЯ 05:55 2018-11-27T05:55:36+03:00

О том, пострадал ли подросток, которого подожгли, не сообщают. Фото: стоп-кадр.

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- А-а-а! А-ха-ха! – с таких восторженных возгласов начинается это коротенькое видео, которые выложили красноярцы в группу «Я живу в Красноярске» в соцсети.

Подростки подожгли друг друга на катке. [18+, не повторять!].

Видно, что участникам этого действа очень весело. Только в том, что они сделали, веселого нет совсем. Подростки находились на катке стадиона «Рассвет» и подожгли своего приятеля. Просто так, что называется, ради хайпа.

Огонь моментально распространился на всю одежд подростка, парень вспыхнул, словно факел. Несмотря на то, что у администраторов катка был огнетушитель, сбить пламя сразу не удалось. Парню пришлось сбросить с себя горящую куртку, и только тогда получилось его потушить.

Как говорят сотрудники «Рассвета», парни ходят сюда регулярно, и постоянно хамят и работникам и посетителям.

О том, пострадал ли подросток, которого подожгли, не сообщают. Но зато говорят, что с самими школьниками и их семьями уже работают полицейские.