В Красноярске пройдет фестиваль науки "NAUKA 0+"

СЕГОДНЯ 04:31 2018-11-26T04:31:18+03:00

Наука- это интересно, перспективно и даже модно! Фото: Мария ЛЕНЦ

Известны дата и время: 7-8 декабря в МВДЦ "Сибирь"

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В программе интерактивная научно-популярная выставка "Время новых героев", которая соберет ключевые научные, образовательные и просветительские темы и события города. На площадках фестиваля пройдут открытые лекции российских и зарубежных учёных, сеансы актуальных научно-познавательных фильмов, уникальные научные шоу, мастер-классы и конкурсы для детей. Специальный профориентационный тест для школьников "Город профессий" позволит сделать выбор среди шести областей деятельности и построить индивидуальную траекторию профессионального развития.

Фестиваль науки пройдет в нашем городе уже в четвертый раз и удивит даже самых искушенных посетителей.

Цель фестиваля науки этого года - продемонстрировать опыт успешного освоения Сибири с точки зрения науки, технологий и производства.

Фестиваль будет открыт для посетителей 7 декабря с 11:00 до 18:00 и 8 декабря с 10:00 до 16:00. Вход свободный.