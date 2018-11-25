2018-11-25T10:13:53+03:00
Происшествия

Один обморозился, у второго рваная рана: спасатели помогли туристам, заблудившимся на красноярских «Столбах»

Сейчас здоровью и жизни пострадавших ничего не угрожает
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Помощь спасателей потребовалась двум туристамПомощь спасателей потребовалась двум туристамФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Не самой приятной оказалась накануне, 24 ноября, прогулка по красноярским «Столбам» для двух туристов. Мужчинам потребовалась помощь спасателей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в КГКУ «Спасатель».

Приятели отправились в центральную часть заповедника. Но в какой-то момент поняли, что заблудились. К тому же один из них был очень легко одет, второй же серьезно повредил колено. Еще пару часов они бродили, в надежде выйти самостоятельно, но когда поняли, что ходят по кругу, позвонили в единую диспетчерскую службу. Вскоре мужчин обнаружили спасатели в районе столбов Дачки.

- У одного туриста зафиксировано серьезное переохлаждение, у второго туриста - рваная рана левого колена, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель». – Им была оказана первая помощь.

Позже пострадавших транспортировали до центрального входа в заповедник, где их встречали обеспокоенные родственники.

Еще один посетитель «Столбов» обратился за помощью к спасателям, почувствовав, что сильно замерз. В итоге у него было тоже зафиксировано переохлаждение. Мужчину доставили до стационарного поста, а оттуда до входа в заповедник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минусинске шквалистым ветром повалило городскую елку
В хакасских горах пропали четверо туристов на снегоходах
В Красноярске пьяный водитель разбил две машины и снес несколько дорожных знаков
Энергосистема Красноярска прошла «краш-тест» непогодой: город выдержал напор стихии
Житель Красноярского края попался инспекторам ДПС с правами, купленными через Интернет
Житель Тувы заплатит 20 тысяч штрафа за разведенный в тайге костер
В Красноярске бушует шквалистый ветер
В Красноярске шесть мужчин решили шикануть на деньги юной незнакомки
В РПЛ «Енисей» обыграл «Динамо» в Москве
Красноярский край планирует по нацпроектам привлечь 20 миллиардов рублей за 3 года
Снимки популярной модели из Красноярска украсили улицы Милана
В Красноярском крае водители массово жалуются на гололед на трассах