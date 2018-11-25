Один обморозился, у второго рваная рана: спасатели помогли туристам, заблудившимся на красноярских «Столбах»

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-25T10:13:53+03:00

Сейчас здоровью и жизни пострадавших ничего не угрожает

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Не самой приятной оказалась накануне, 24 ноября, прогулка по красноярским «Столбам» для двух туристов. Мужчинам потребовалась помощь спасателей. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в КГКУ «Спасатель».

Приятели отправились в центральную часть заповедника. Но в какой-то момент поняли, что заблудились. К тому же один из них был очень легко одет, второй же серьезно повредил колено. Еще пару часов они бродили, в надежде выйти самостоятельно, но когда поняли, что ходят по кругу, позвонили в единую диспетчерскую службу. Вскоре мужчин обнаружили спасатели в районе столбов Дачки.

- У одного туриста зафиксировано серьезное переохлаждение, у второго туриста - рваная рана левого колена, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель». – Им была оказана первая помощь.

Позже пострадавших транспортировали до центрального входа в заповедник, где их встречали обеспокоенные родственники.

Еще один посетитель «Столбов» обратился за помощью к спасателям, почувствовав, что сильно замерз. В итоге у него было тоже зафиксировано переохлаждение. Мужчину доставили до стационарного поста, а оттуда до входа в заповедник.