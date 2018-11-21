2018-11-21T09:55:56+03:00
Общество

Из аэропорта Красноярск за 7 минут эвакуировали всех пассажиров

Сработала пожарная сигнализация [аудио]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Сейчас аэропорт работает в штатном режимеСейчас аэропорт работает в штатном режимеФото: Мария ЛЕНЦ
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Из аэропорта Красноярск сегодня утром в срочном порядке эвакуировали всех пассажиров. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, почти 900 человек покинули здание в течение 7 минут. Эвакуация была связана с учениями, которые проводили в здании аэровокзала. Все было в рамках сценария: в 10.50 в здании нового терминала сработала пожарная сигнализация. Пожар, согласно плану учений, случился на входе, началось задымление, а входная группа было охвачена открытым пламенем.

- Через пять минут на место прибыл расчет службы поиска и спасения аэропорта, - рассказали в пресс-службе аэропорта Красноярск. - Очаг возгорания был ликвидирован. Сработала система дымоудаления. В 11:20 режим эвакуации был снят, и пассажиры вернулись в аэровокзал.

Не все пассажиры, впрочем, во время поняли, что тревога учебная. Некоторые решили, что в здании ищут якобы оставленную кем-то сумку. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Никита Палеха, пресс-секретарь аэропорта «Красноярск»

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