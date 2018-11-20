В Норильске из-за метели закрыта дорога в аэропорт

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-20T08:27:33+03:00

Сотрудников ДПС перевели в усиленный режим несения службы. Инспекторы следят за тем, чтобы водители, передвигающихся авто, не замерзли, если вдруг машина встанет посреди дороги. Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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Ничего не видно, перекрыты дороги, дети не пошли в школу – в Норильске бушует метель. Как накануне, 19 ноября, сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, об ухудшении погоды на севере региона предупреждали синоптики и спасатели.

Метель в Норильске.

Прогноз сбылся: в Заполярье пришла сильная метель – ветер до 27 метров в секунду, снег, видимость местами почти нулевая. В школах объявили актировку, людям рекомендовали без особой надобности из дому не выходить. А движение по трассе а аэропорт Норильска перекрыли полностью – об этом сообщают в пресс-службе краевой полиции.

Сотрудников ДПС перевели в усиленный режим несения службы. Инспекторы следят за тем, чтобы водители, передвигающихся авто, не замерзли, если вдруг машина встанет посреди дороги.

- Усиленный личный состав дорожно-патрульной службы ориентирован на оказание помощи автомобилистам. Автомобили ДПС и ППС двигаются по городу с включенными спецсигналами для привлечения внимания местного населения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД региона.