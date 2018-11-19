2018-11-19T13:06:21+03:00
Общество

Домик Ленина в Красноярске снова упал в цене

Был 4,6 миллионов, стал 1,34
Ася ЖУКОВА
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Домик Ленина в Красноярске снова упал в цене. Фото: www.ookn.ru.Домик Ленина в Красноярске снова упал в цене. Фото: www.ookn.ru.
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Домик Ленина в центре Красноярске опять упал в цене. Напомним, в документах двухэтажное деревянное здание на улице Марковского, 27 значится как «дом, в котором в марте–апреле 1897 Ленину Владимиру Ильичу неоднократно предоставляли помещение для теоретических занятий». Оно является объектом культурного наследия федерального значения.

Однако на протяжении нескольких лет не может найти хозяина. А тем временем ветшает и разрушается. Первоначально его пытались реализовать за 4,6 миллионов рублей. Причем с земельным участком в 891 квадратный метр. Позже участок уменьшили до 397 «квадратов», а стоимость дома до 4 миллионов.

Между тем желающие приобрести здание так и не объявляются. Напомним, ранее стоимость его восстановления оценивали в 2,7 миллионов. Но, по-видимому, выделять деньги на сохранение исторического памятника никто не хочет.

Теперь объявлен новый конкурс. Вместо 4,6 миллионов за «домик Ленина» просят 1,34. Заявки принимаются с 19 ноября. Итоги торгов будут подведены через месяц.

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