2018-11-15T06:31:07+03:00
Общество

Федеральный бюджет выделяет деньги Красноярску на возобновление строительства метро

В краевом парламенте начинают рассматривать поправку в проект региональной казны на следующий год
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В минфине внесли поправки в проект бюджета региона на следующий год, и теперь эти поправки должны рассмотреть депутаты краевого парламента.В минфине внесли поправки в проект бюджета региона на следующий год, и теперь эти поправки должны рассмотреть депутаты краевого парламента.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Федеральный бюджет выделяет деньги Красноярску на возобновление строительства метро. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального минфина.

В минфине внесли поправки в проект бюджета региона на следующий год, и теперь эти поправки должны рассмотреть депутаты краевого парламента.

Поправка отражает поступление в казну края федеральных денег. Как сообщают в региональном министерстве финансов, федерация выделяет Красноярскому краю 7,7 миллиардов рублей.эти деньги необходимо освоить в следующем году на определенные цели. А именно - на создание дополнительных ясельных мест в детских садах, осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, оснащение медицинских учреждений, создание и замену фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, создание метрополитена в городе Красноярске, формирование современной городской среды, лесовосстановление, охрану лесов от пожаров и другие направления.

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