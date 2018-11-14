Старинное здание купеческого клуба отреставрировали в Красноярске

СЕГОДНЯ 06:15 2018-11-14T06:15:50+03:00

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Хорошая новость: в центре Красноярска отреставрировали старинное здание купеческого клуба. Оно находится на углу проспекта Мира и улицы Перенсона.

Памятник архитектуры приводили в порядок примерно в течение года. Все это время оно стояло с занавешенным фасадом. А сегодня утром корреспондент «Комсомольской правды» заметил: здание освободили от лесов. Обновленное, покрашенное, оно смотрится очень эффектно.

Напомним, этому дому больше ста лет. Его построили по проекту архитектора Леонида Чернышева в 1906—1910 годах. В кирпичном здании, (выполненном в эклектичных формах, с использованием древнерусских мотивов), расположился купеческий клуб. А на втором и третьем этажах – две народные школы. Одна из которых, рассказывают, студия рисовальщиков, была создана самим Василием Суриковым. Позже здесь открылся кинематограф, потом гостиница «Енисей». А в последние годы тут были административные помещения драматического театра.