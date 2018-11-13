Житель красноярского края пытался провезти через границу оборудование для майнинга

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-13T09:23:59+03:00

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Житель Красноярского края привез из Китая два майнера (техника для добычи криптовалюты) и на таможне попытался это скрыть.

Он сказал, что купил оборудование ($416 за один блок) исключительно для домашнего использования, в частности, для более быстрой работы программы «Умный дом». Однако эксперты посчитали иначе и определили, что это специальное оборудование для майнинга криптовалют, и на него нужны специальные документы, в частности, разрешение ФСБ на ввоз, декларация. Но авиапассажир пошел по «зеленому коридору». В результате суд принял решение конфисковать два ASIC-майнера.

Напомним, суть майнинга заключается в том, что множество не соединенных между собой компьютеров через специальную программу (майнер) решают различные математические вычислительные задачи и тем самым создают биткоины и другие криптовалюты, которые передаются самим майнерам за проделанную работу путем начисления на специальный счет.