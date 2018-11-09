2018-11-09T04:39:38+03:00
Общество

Минздрав Красноярского края предложил оплачивать аренду жилья для фельдшеров и акушеров

Это сделает работу в сельской местности для них более привлекательной
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Минздрав Красноярского края предложил оплачивать аренду жилья для фельдшеров и акушеровМинздрав Красноярского края предложил оплачивать аренду жилья для фельдшеров и акушеровФото: Мария ЛЕНЦ
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Минздрав Красноярского края выступил с инициативой перед Законодательным собранием о компенсации расходов на аренду жилья медицинским работникам среднего звена. Речь идет о фельдшерах и акушерах. Проект документа появился на сайте краевого парламента.

Чиновники от здравоохранения предлагают внести изменение в уже имеющийся региональный закон. В настоящее время такие льготы уже работают для врачей. Но в отрасли существует дефицит фельдшеров на фельдшерско-акушерских пунктах в сельских территориях края. В 2018-2019 годах в крае открываются 49 ФАПов, для работы в них потребуется до 200 человек. И чтобы привлечь специалистов, нужна дополнительная социальная гарантия. И минздрав готов ее предоставлять. Нужно лишь одобрение парламентарием.

Если поправки к закону примут, то уже с 1 января фельдшеры и акушеры смогут получать компенсацию: до 10 тысяч рублей на семью с одним медработником и 15 тысяч – с двумя.

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