2018-11-07T07:31:02+03:00
Общество

МЧС: В Красноярске завтра проверят систему оповещения населения

Спасатели просят не пугаться воющих сирен
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Проверка займет полтора часаПроверка займет полтора часаФото: Мария ЛЕНЦ
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Спасатели предупреждают красноярцев, что 8 ноября в городе будут проверять систему оповещения населения: взвоют сирены, на некоторое время прекратится вещание телеканалов, пишет ТВК. По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, проверка системы пройдет завтра с 15.00 до 16.30 по местному времени, то есть в течение полутора часов.

- С 16.10 до 16.15 будет прервано теле- и радиовещание. В том числе передача речевого сообщения пройдет по сетям уличного радио и системе громкоговорящей связи ТК «Квант», - добавили в пресс-службе краевого главка МЧС.

Красноярцев просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике - это всего лишь проверка системы оповещения и много времени она не занимает. Отнеситесь с пониманием к важности таких проверок, прослушайте сообщение, но предпринимать после него ничего не нужно.

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