СЕГОДНЯ 04:49 2018-11-06T04:51:04+03:00

Из заглохшей под вантовым мостом Красноярска лодки спасли двух рыбаков. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске из заглохшей посреди Енисея лодки спасли двух рыбаков. Все случилось вчера, 5 ноября, в центре города, неподалеку от вантового (Виноградовского) моста.

- Выезд по обращению граждан, - сообщили в КГКУ «Спасатель». - На акватории реки Енисей в районе Виноградовского моста резиновая лодка с двумя человеками терпит бедствие, требуется помощь. В ходе проведения выезда были эвакуированы два человека, доставлены на берег.

- У лодки, похоже, отказал мотор, - рассказал один из очевидцев ЧП. – Может быть, другая причина, далеко было, видно плохо. Ее стало сносить течением. Кто-то позвонил в МЧС, приехали довольно скоро.

Всего за минувшие сутки спасатели выполнили три выезда. В том числе – по заявке полиции. Искали мужчину, который (предположительно) утонул в реке Есауловка около поселка Кускун Манского района. Обследовали 200 квадратных метров акватории. Пока человек не найден.