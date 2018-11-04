2018-11-04T17:43:41+03:00
Спорт

Красноярский дрифтер стал чемпионом мира на соревнованиях в Японии

32-летний Георгий Чивчян единственный из россиян, кто добрался до пьедестала
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: официальная страница FIA Intercontinental Drifting Cup в соцсетяхФото: официальная страница FIA Intercontinental Drifting Cup в соцсетях
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Россиянин Георгий Чивчян стал чемпионом мира по дрифту в Японии, в буквальном смысле слова оставив позади конкурентов за титул со всего мира. Георгию 32 года, он живет в Красноярске. На FIA Intercontinental Drifting Cup, судя по официальному прогнозу, Георгий был фаворитом, и финальный этап остался за ним - судьи единогласно признали его победу.

Добавим, что это не первый титул в копилке красноярца. Георгий опытный дрифтер, чемпион Сибири, трехкратный чемпион России, чемпион Российской дрифт-серии. В соревнованиях Георгий участвует на Nissan Silvia S15 (мотор - SR20VE+T). На чемпионате мира по дрифту, который, к слову, проводится уже второй раз и имеет официальный статус Георгий представлял «Форвард-авто», компанию, в которой является совладельцем.

Плоды славы еще предстоит пожинать, ведь гонка только закончилась. Поздравляем чемпиона!

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