2018-11-04T05:08:06+03:00
Экономика

В Красноярском крае повысят налог на имущество из-за новой схемы расчета

Тперь он будет рассчитавыться, исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Особенно налог увеличится для владельцев старого жильяОсобенно налог увеличится для владельцев старого жильяФото: Мария ЛЕНЦ
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С нового года с Красноярском крае налог на имущество будет рассчитываться по новой системе. Такое решение 1 ноября принято депутатами Заксобрания. Если раньше налог рассчитывался по инвентаризационной стоимости на недвижимость, теперь в основе начисления - кадастровая стоимость (а она приближена к рыночной). Повышение налога коснется в первую очередь владельцев старых квартир (речь о хрущевках): они, вероятнее всего, будут платить больше. Что касается, владельцев нового жилья, а также жителей удаленных районов Севера, где спрос на недвижимость несколько ниже, то им платить придется даже меньше. Чиновники уверяют, что повышение налога будет мягким, налоговую нагрузку будут повышать в течение трех лет.

Добавим, что все сборы по налогу на недвижимость поступают в казну муниципалитетов, это именно они устанавливают ставки для этого налога. Дело теперь за горсоветом Красноярска и других муниципалитетов: если они увеличат ставки, повысится и налог. Но ставку можно и уменьшить... Увеличивать налог ежегодно можно будет не более чем на 20 процентов от разницы между кадастровой и инвентаризационной стоимостью. То есть если в 2019 году вы заплатите, скажем, 1 000 рублей, то на следующий год - не более 1 200 рублей.

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