СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-02T10:42:58+03:00

«Не успели подняться на перрон»: женщина и ребенок погибли под колесами поезда в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось сегодня на платформе «Базаиха»

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Красноярска произошла трагедия: поезд сбил пожилую женщину и маленького ребенка. Все случилось сегодня, 2 ноября, около 10 утра на платформе «Базаиха», подтвердили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Женщина 1951 года решила перейти пути. Вместе с ней был ребенок четырех лет. Между тем приближался пассажирский поезд Москва — Северобайкальск.

- Увидев людей, машинист сразу применил экстренное торможение, подавал звуковые сигналы, - комментируют в пресс-службе КрасЖД.

Он сделал все возможное, чтобы предотвратить беду. К этому моменту женщина и ребенок успели перейти через рельсы. Но не смогли сразу подняться на высокий перрон. И погибли под колесами поезда. Самое страшное: это случилось прямо под виадуком. До него нужно было пройти несколько метров...

Сейчас в красноярском следственном отделе на транспорте СК РФ начата проверка случившегося. По ее итогам будет принято решение.