В Красноярске в здании хореографического колледжа с потолка рухнула штукатурка

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-31T13:39:39+03:00

Руководство уверяет: ничего опасного нет, а детей отправили на каникулы

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В здании Красноярского хореографического колледжа с потолка рухнула штукатурка. В министерстве культуры края «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали эту информацию. Все случилось вчера вечером, 30 октября, в восточном крыле коридора, когда все занятия закончились и детей в помещении уже не было. Там был только вахтер. Он и сообщил о случившемся.

Сегодня занятия в колледже были отменены, предприняты все меры безопасности. Сейчас в здании работает техническая группа. Она обследует состояние кровли и перекрытий на предмет дальнейшего обручения. В ближайшее время начнутся противоаварийные и восстановительные работы.

Каникулы в колледже должны были начаться со следующей недели, детей отпустили немного раньше. В самом колледже добавили, что в том месте идет ремонт кровли, но на зимний период работы приостановлены.

Кстати, в течение последний пяти лет Красноярских хореографическим колледжем руководил Аркадий Зимин, который совсем недавно был назначен министром культуры.