В Красноярске в здании хореографического колледжа с потолка рухнула штукатурка
В здании Красноярского хореографического колледжа с потолка рухнула штукатурка. В министерстве культуры края «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали эту информацию. Все случилось вчера вечером, 30 октября, в восточном крыле коридора, когда все занятия закончились и детей в помещении уже не было. Там был только вахтер. Он и сообщил о случившемся.
Сегодня занятия в колледже были отменены, предприняты все меры безопасности. Сейчас в здании работает техническая группа. Она обследует состояние кровли и перекрытий на предмет дальнейшего обручения. В ближайшее время начнутся противоаварийные и восстановительные работы.
Каникулы в колледже должны были начаться со следующей недели, детей отпустили немного раньше. В самом колледже добавили, что в том месте идет ремонт кровли, но на зимний период работы приостановлены.
Кстати, в течение последний пяти лет Красноярских хореографическим колледжем руководил Аркадий Зимин, который совсем недавно был назначен министром культуры.