2018-10-31T09:39:22+03:00
Происшествия

В Красноярске во дворе частного дома нашли гранату

Она оказалась без взрывчатки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске во дворе частного дома нашли гранатуВ Красноярске во дворе частного дома нашли гранатуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске на территории частной усадьбы на улице Базайской в Свердловском районе нашли гранату. Жители дома позвонили в диспетчерскую службу МЧС и сообщили о неприятной находке. Диспетчер тут же сориентировалась и направила на место спасателей и сотрудников полиции. Жителям дома дала инструкцию: немедленно отойти на безопасное расстояние в укрытие, вместе с детьми и домашними животными.

Прибыв на место, спасатели и полицейские в самом деле обнаружили гранату. Но она не представляла опасности. Это был только корпус, без взрывчатого вещества. Непонятно только, как она оказалась в этом месте.

Сообщения о подобных находках в Красноярске поступают регулярно, из разных концов города. Например, летом строители левобережной развязки нашли снаряд рядом с четвертым мостом. Он также оказался неопасным. В полиции города предупреждают: о любых подозрительных предметах нужно всегда сообщать либо в службу 112, либо в полицию 01.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае на трассе перевернулась фура: водитель 6 часов ждал помощи
В Красноярске неизвестные залили женщине монтажной пеной всю машину
Житель Красноярска лишен свободы на 5 лет за поддержку терроризма
Опубликован окончательный список имен для аэропортов Красноярска и Норильска
В Хакасии группа подростков устроила на съемной квартире пьяную вечеринку
В Красноярском крае инспектор ГИБДД отказался от взятки 10 тысяч рублей и получит премию
В Лесосибирске пассажир автомобиля на ходу выдернул ключи зажигания и погубил водителя
В Красноярске стая собак напала на подростка
В Красноярске бульдозер раздавил 1,5 тонны настоящего голландского сыра
На красноярское угольное предприятие поступила новая техника
В Красноярске изменится схема движения автобуса № 36
Пятый Краевой открытый робототехнический фестиваль «IQ-Robot»
В Красноярске директор управляющей компании растратил 97 миллионов рублей
В Красноярском крае нашли обнаженную мертвую женщину
Житель Хакасии два дня просидел в вентиляционной шахте из-за селфи
Красноярцы будут жить дольше и богаче к 2030 году
В Красноярском крае бывшая жена и дочь 1729 раз проголосовали за депутата сельсовета, своего мужа и отца
На Красноярскую ярмарку книжной культуры можно будет доехать на бесплатных автобусах
"МИР Сибири" получил Гран-при национальной премии