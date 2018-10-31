В Красноярске во дворе частного дома нашли гранату

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-31T09:39:22+03:00

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В Красноярске на территории частной усадьбы на улице Базайской в Свердловском районе нашли гранату. Жители дома позвонили в диспетчерскую службу МЧС и сообщили о неприятной находке. Диспетчер тут же сориентировалась и направила на место спасателей и сотрудников полиции. Жителям дома дала инструкцию: немедленно отойти на безопасное расстояние в укрытие, вместе с детьми и домашними животными.

Прибыв на место, спасатели и полицейские в самом деле обнаружили гранату. Но она не представляла опасности. Это был только корпус, без взрывчатого вещества. Непонятно только, как она оказалась в этом месте.

Сообщения о подобных находках в Красноярске поступают регулярно, из разных концов города. Например, летом строители левобережной развязки нашли снаряд рядом с четвертым мостом. Он также оказался неопасным. В полиции города предупреждают: о любых подозрительных предметах нужно всегда сообщать либо в службу 112, либо в полицию 01.