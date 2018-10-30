В Красноярске на Абаканской протоке мужчина перевернулся на резиновой лодке и едва не погиб

СЕГОДНЯ 06:02 2018-10-30T06:02:29+03:00

Спасателей вызывают и на поиски пропавших, и на спасение утопающих, и на открытие дверей - спектр обращений очень широкий! Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Погода для купания уже совсем неподходящая и оказаться в воде в это время года опасно для жизни. Например, в этом году в конце октября температура воды в Енисее держалась около + 5 градусов. Четырехчасовое пребывание в такой воде может закончиться смертью. В чуть более холодной воде, +2+3 градуса, безопасное время нахождения сокращается до 15-20 минут.

Когда 30 октября на Абаканской протоке в районе Южного берега мужчина перевернулся на резиновой лодке, возможно, он об этих цифрах и не знал, но прекрасно понимал, что долго не продержится и чудом добрался до берега.

К счастью, его заметили и вызвали спасателей. Вызов поступил в 6 утра. На берегу Енисея спасатели обнаружили промокшего мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения с полиэтиленовыми пакетами на ногах – так он спасался от холода. В этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Лодка якобы утонула, тогда откуда пакеты и почему именно ноги спасал от холода мокрый мужчина, вместо того, чтобы двигаться и согреваться?

Однако первым делом мужчину посадили в машину и отвезли его домой.

Кстати, в минувшие сутки спасатели КГКУ «Спасатель» выезжали по вызову дважды. Второй вызов был из заповедника «Столбы», женщина вывихнула ногу, ее доставили в больницу.