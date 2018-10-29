2018-10-29T15:32:26+03:00
Происшествия

Правда или фейк: в Красноярске украли редкое лекарство от гемофилии

Однако в минздраве такой информации нет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Правда или фейк: в Красноярске украли редкое лекарство от гемофилииПравда или фейк: в Красноярске украли редкое лекарство от гемофилииФото: Мария ЛЕНЦ
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В интернете появилась информация о том, что в Красноярске украли крупную партию лекарства от гемофилии под названием «Гемофил М». Якобы недавно на складе, который обслуживает неназванную поликлинику в краевом центре, не досчитались 90 упаковок лекарства на сумму 685 тысяч рублей. Этого количества хватило бы на 90 взрослых доз и 200 – детских. Заявление в полицию якобы написала сама замминистра здравоохранения.

Пресс-секретарь краевого министерства здравоохранения Зоя Масленникова прокомментировала «Комсомольской правде»-Красноярск, что эта история очень похожа на фейк. Сложно представить, чтобы со склада украли крупную партию лекарства, которое находится под строгой отчетностью. К тому же заявление в полицию должны писать работники склада, но никак не представители минздрава.

- Если даже допустить, что лекарство в самом деле украли, то нам бы позвонили и пожаловались больные, которым это лекарство не досталось. Ведь выделяется оно строго по количеству больных.

Представитель «Губернский аптек» Анатолий Патюков (а именно это госпредприятие обеспечивает лекарствами городские поликлиники и снабжает пациентов жизненно важными препаратами), также ответил:

- Нам об этом ничего не известно.

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