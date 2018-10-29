2018-10-29T06:45:03+03:00
Происшествия

В Красноярске ночью дотла выгорела дача на Сопке

Из-за сильного ветра ее не смогли потушить [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ночью дотла выгорела дача на СопкеВ Красноярске ночью дотла выгорела дача на СопкеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня ночью в Красноярске на Николаевской сопке, в садовом обществе «Телевизорный», сгорела двухэтажная дача. Полыхало на раннем рассвете так, что зарево было видно из дальних концов города. Пожарные расчеты сумели справиться с огнем и не допустили, чтобы он перекинулся на соседние строения. Но увы, этот особняк уничтожен полностью. О пострадавших не сообщается.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Это могло быть неосторожное общение с огнем или короткое замыкание в электропроводке. Проблемы при тушении создавал сильный ветер. Сегодня утром его порывы достигали 15 – 20 метров в секунду. Так что стоит поблагодарить пожарных, что они победили огонь в таких непростых условиях.

Специалисты МЧС напоминают, что с установлением холодов все чаще фиксируются возгорания в частном секторе: граждане не соблюдают элементарные правила безопасности при топке печей, пользуются неисправными нагревательными электроприборами. И в результате это приводит к печальным последствиям.

В Красноярске ночью дотла выгорела дача.

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