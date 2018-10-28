Красноярские спасатели помогли туристам, пострадавшим при посещении заповедника «Столбы»

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-28T08:40:33+03:00

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Помощь красноярских спасателей потребовалась посетителям «Столбов». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в КГКУ «Спасатель».

Позвонила женщина и пожаловалась на сильную боль в плече. На месте выяснилось, что у нее перелом ключицы. Пострадавшей на месте оказали первую медицинскую помощь, а после транспортировали до автомобиля «скорой». Еще одного туриста госпитализировали с переломом левой руки.

На выдвижной пост позже обратилась женщина: сильно болела нога. К счастью, на сей раз обошлось без переломов. У пострадавшей оказалось повреждение левого голеностопа. Ее доставили до Свердловской, откуда она самостоятельно смогла добраться до дома.

По словам спасателей, в теплую погоду количество пострадавших в заповеднике «Столбы» резко возрастает. На предстоящей неделе синоптики пообещали похолодание, возможно, поток посетителей уменьшится и травмированных туристов станет меньше.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В более тяжелую ситуацию попал житель поселка Хмельники. Мужчина при неудачном падении сломал обе ноги. Дивногорские спасатели оказали ему первую помощь, а после передали бригаде медиков.