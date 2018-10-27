На Ястынской в Красноярске сгорели автомойка и магазин запчастей

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-27T13:30:33+03:00

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Сегодня на Ястынской в Красноярске случился пожар. Выгорела автомойка и магазин запчастей. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар был крупный, площадь возгорания составила свыше 500 квадратных метров. Сообщение об огне на пульт дежурного поступило в обед, пожарные расчеты причались быстро, однако с пламенем справиться в короткие сроки не удалось. По информации спасателей, потушили огонь только ближе к 16.00.

О пострадавших не сообщается, предварительно - их, к счастью, нет. Причину возгорания еще предстоит установить дознавателям. В данный момент они еще работают на пожаре. Также предстоит разобрать завалы. Пользователи соцсетей уже отметили, что по роковому стечению обстоятельств сгорела именно мойка. И даже пошутили над этим. Владельцу, впрочем, не до смеха: ему еще предстоит подсчет убытков и, при благоприятном раскладе, восстановление бизнеса.