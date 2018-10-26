В Красноярске ночью на правобережье выгорел крупный рынок.

СЕГОДНЯ 07:29 2018-10-26T07:29:44+03:00

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В Красноярске минувшей ночью на правобережье, в Кировском районе, выгорел крупный продуктовый рынок «Тотем». Горожане по привычке называют его «Нефтебазой», по месту, где он находится. По информации МЧС сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 3:32 утра. На месте работали 9 пожарных и 3 единицы техники. Огнем оказались охвачены около 450 квадратных метров.

По словам очевидцев полыхало так, что близко невозможно близко подойти. Пожарные справились с огнем только в 05:14 часов. К счастью, обошлось без пострадавших. О причинах пожара не сообщается, это может быть как человеческий фактор, так и короткое замыкание. Сложности были с теми из отделов склада, где хранились горючие продукты.

Горожане обсуждают ЧП в социальных сетях. Многие склоняются к версии, что кто-то пытается при помощи огня зачистить территорию. В начале этого года было принято решение закрыть в этом месте нефтебазу. А территорию отдать под застройку нового жилого микрорайона. Так что красноярцы не исключают, что кому-то надоело ждать, пока отсюда съедет и продуктовый рынок.