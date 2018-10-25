СЕГОДНЯ 08:32 2018-10-25T08:32:04+03:00

В ГУ МЧС просят жителей города не пугаться и отнестись с пониманием к необходимости проверки такого оборудования. Фото: Мария ЛЕНЦ

Не пугайтесь, в городе учения

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Красноярцы услышат вой сирен. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По данным спасателей, плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны пройдет сегодня, 25 октября, с 10.30 до 15.00.

Сирены будут включать радом с медицинским университетом, обувной фабрикой «Ионесси» на Сурикова и Сибирским государственным университетом науки и технологии.

В ГУ МЧС просят жителей города не пугаться и отнестись с пониманием к необходимости проверки такого оборудования.

- Услышав учебный звук сирен в районе вышеуказанных учреждений города, никаких действий не предпринимать. Жителям города Красноярска необходимо отнестись с пониманием к необходимости технической проверки системы оповещения города, - говорят в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, подобные проверки в нашем горподе проводятся регулярно.