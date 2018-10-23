В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет

23 Окт. 12:30 2018-10-23T12:30:07+03:00

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На пути из Енисейска в Красноярск из-за гололеда слетел в кювет рейсовый автобус с 17 пассажирами, об этом сообщают новости ТВК.

Авария произошла около 2:00 на 233-м км трассы Красноярск – Енисейск.

По данным ГИБДД, водитель междугороднего автобуса, ехавшего из Енисейска, не справился с управлением на обледеневшей дороге и выехал на встречную полосу. Автобус перевернулся и вылетел в кювет.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Они пересели в другой автобус и поехали в Красноярск.

Напомним, сегодня МЧС и ГИБДД края предупредили водителей о снегопадах и гололеде на трассах Красноярского края. Погода изменится в ближайшие дни. Возможны ограничения движения для грузовых атомобилей.

Напомним, узнать о состоянии дорог края можно на сайте КРУДОР на онлайн-карте, которая передает изображение с видеокамер, установленных на трассах. Там же есть информация об ограничениях движения.