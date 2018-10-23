В Красноярском крае ожидается снег и гололед, возможны ограничения на дорогах
23 октября в горах южных районов Красноярского края ожидается местами сильный снег, местами ухудшение видимости менее 1000 метров, на автодорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица, - об этом сообщили в МЧС России по Красноярскому краю.
Автолюбителям необходимо принять меры по подготовке своих транспортных средств к эксплуатации в зимний период (провести замену резины, масла, откладку тормозной системы и т.д.).
В целях обеспечения безопасности дорожного движения возможно временное ограничение движения для грузовых автомобилей на дорогах общего пользования федерального значения.
При налипании мокрого снега на провода не исключено возникновение аварий на объектах и линиях энергосистем.
Водители торопятся «переобуть» свои автомобиля, и об этом нужно предупредить других участников движения.
Наклейка с буквой Ш обязательна. За ее отсутствие предусмотрен административный штраф.