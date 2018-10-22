«Он скулил и плакал»: полицейские вытащили из ледяной воды погибавшего пса

22 Окт. 14:39 2018-10-22T14:40:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Норильске полицейские сделали доброе дело – спасли провалившегося под лед бездомного пса. Сегодня днем одна из норильчанок прогуливалась неподалеку от озера Школьное, когда увидела, как под лед провалилась собака. Несчастное животное барахталось из последних сил, пес надрывно лаял и, словно человек, плакал. Слышать этот зов о помощи было невыносимо – сердце кровью обливалось. Девушка вызвала полицию.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант полиции Виктор Черепанов и сержант Влад Лапутин увидели, что к собаке просто так не подберешься – лед еще хрупкий, - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. Полицейские, оперативно сориентировавшись, вызвали сотрудников МЧС, вместе с которыми вытащили собаку из ледяной воды.

Замерзший и дрожащий пес оказался бродягой: ни ошейника, ни брелока, ни чипа. По крайней мере, поиски хозяина ничего не дали. Оставить собаку на улице не решились. И 23-летняя девушка, которая и вызвала полицейских, решила приютить пса у себя. Вот так бывший бродяга обрел дом. Пока что имени у него нет. Не исключено, что пса назовут Счастливчиком: все-таки ему сегодня дважды улыбнулась у дача – и выжить удалось и добрую хозяйку найти.