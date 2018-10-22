2018-10-22T14:40:28+03:00
Дом. Семья

«Он скулил и плакал»: полицейские вытащили из ледяной воды погибавшего пса

Теперь у него новый дом и добрая хозяйка
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пес не только выжил, но и нашел новый дом Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюПес не только выжил, но и нашел новый дом Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

В Норильске полицейские сделали доброе дело – спасли провалившегося под лед бездомного пса. Сегодня днем одна из норильчанок прогуливалась неподалеку от озера Школьное, когда увидела, как под лед провалилась собака. Несчастное животное барахталось из последних сил, пес надрывно лаял и, словно человек, плакал. Слышать этот зов о помощи было невыносимо – сердце кровью обливалось. Девушка вызвала полицию.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант полиции Виктор Черепанов и сержант Влад Лапутин увидели, что к собаке просто так не подберешься – лед еще хрупкий, - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю. Полицейские, оперативно сориентировавшись, вызвали сотрудников МЧС, вместе с которыми вытащили собаку из ледяной воды.

Замерзший и дрожащий пес оказался бродягой: ни ошейника, ни брелока, ни чипа. По крайней мере, поиски хозяина ничего не дали. Оставить собаку на улице не решились. И 23-летняя девушка, которая и вызвала полицейских, решила приютить пса у себя. Вот так бывший бродяга обрел дом. Пока что имени у него нет. Не исключено, что пса назовут Счастливчиком: все-таки ему сегодня дважды улыбнулась у дача – и выжить удалось и добрую хозяйку найти.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей