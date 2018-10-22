В Красноярске после ДТП на Октябрьском мосту загорелась «Волга»

22 Окт. 04:51 2018-10-22T04:51:24+03:00

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Накануне в Красноярске на Октябрьском мосту сгорела «Волга». Видео пожара и действия владельца попали в соцсети. Мужчина сначала пытался потушить огонь, а когда понял, что не получится, решил спасти хотя бы документы, забрав с переднего сидения автомобиля. Пламя при этом охватило машину с задней части кузова, со стороны водительского места валит густой черный дым.

Очевидцы сообщили, что возгорание произошло после аварии. По их словам, в «Волгу» сзади въехала Honda Fit. По мнению горожан, отечественная легкомушка могла загореться из-за газового баллона, которым оборудованы некоторые машины этого типа. Однако точную причину возгорания, также как и все обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД. К счастью, в ДТП никто не пострадал.