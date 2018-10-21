2018-10-22T08:49:33+03:00
Общество

В Красноярске дизельное топливо подорожало до 50 рублей

Повышение замечено сразу в двух сетях АЗС
Ася ЖУКОВА
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Дизтопливо на заправках Красноярска подорожало до 50 рублей. Фото: ТВК.Дизтопливо на заправках Красноярска подорожало до 50 рублей. Фото: ТВК.
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На заправках Красноярска подорожало дизельное топливо. Теперь его стоимость составляет 50 рублей за литр. Причем сразу в двух сетях АЗС – КНП и «25 часов», сообщила ТВК.

- Это пока на улице осень. То ли еще будет зимой! – пишут в соцсетях пользователи.

Напомним, что с начала года нынешнего года цены на дизельное топливо существенно поднялись. С 42,12 до 50 рублей. То есть почти на 8 рублей.

К слову, 19 октября в Красноярске прошла акция перевозчиков. Ровно в полдень водители остановили свои автобусы – на 5 минут. Чтобы выразить несогласие с повышением стоимости дизтоплива.

Соответственно, перевозчики выступают за то, чтобы проезд в маршрутках стал значительно дороже – был от 25 до 30 рублей. По словам предпринимателей, сейчас, когда стоимость проезда всего 22 рубля, они работают себе в убыток.

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