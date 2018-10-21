Заблудившихся на Столбах туристов спасатели вывели по телефону

21 Окт. 06:05 2018-10-21T06:05:08+03:00

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Заблудившихся на Столбах под Красноярском туристов вывели из леса по телефону. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель».

Накануне, 20 октября, в районе Каштака заблудились мужчина и женщина. Поняв, что они сбились с пути, позвонили спасателям. Благо, телефоны были с собой и батарея не села.

В поисках пропавших сотрудники отряда прошерстили 11 километров тайги. В конце концов, было решено: людей надо выводить дистанционно. Туристы описывали, что они видят: какие горы, деревья. И спасатели говорили им, куда идти, где поворачивать. И вот итог: заблудившиеся вышли на знакомую тропу. «Два человека были спасены», - говорится в сводке КГКУ.

Кроме того, за минувшие сутки спасатели еще четыре раза помогли посетителям заповедника. Трех женщин – с травмами лодыжки, голени и колена – вывезли с территории – до улицы Свердловской. А также оказали помощь туристке с растяжением связок. Она смогла добраться вниз самостоятельно.