2018-10-19T16:32:05+03:00
Спорт

В Красноярске пройдут ежегодные соревнования памяти Елены Наймушиной

На них съедутся более 150 спортсменов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пройдут ежегодные соревнования памяти Елены Наймушиной. Фото из архива СШОР имени В.А. ШевчукаВ Красноярске пройдут ежегодные соревнования памяти Елены Наймушиной. Фото из архива СШОР имени В.А. Шевчука
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В Красноярске с 7 по 9 ноября в 23-й раз пройдут всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. По срокам они приурочены ко Дню рождения знаменитой спортсменки – 19 ноября. Ожидается более 150 гимнастов из разных городов страны.

В соревнованиях принимают участие спортсмены от мастеров спорта до III взрослого спортивного разряда. Для кандидатов в мастера спорта это хорошая возможность выполнения или подтверждения норматива «Мастер спорта России». На этих соревнованиях «зажигаются» новые звездочки спортивной гимнастики.

Так, в разные годы победителями соревнований становились Екатерина Лобазнюк из Рубцовска, в дальнейшем серебряный призер Олимпийских игр 1996 года. Сидорова Лидия из Новосибирска, чемпионка молодежного первенства Европы. Артюхова Марина из Красноярска, мастер спорта международного класса, чемпионка России в упражнениях на бревне. Ахаимова Лилия, чемпионка Европы 2018 года в командном первенстве.

Елена Наймушина умерла 14 марта 2017 года.

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