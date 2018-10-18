Труп мужчины без пальцев и зубов нашли возле ЖД насыпи

18 Окт. 06:19 2018-10-18T06:19:52+03:00

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В Хакасии у железнодорожной насыпи на проселочной дороге нашли тело мужчины без пальцев и зубов. Об этом рассказали в пресс-службе Абаканского линейного отдела МВД России.

Все случилось на перегоне станций Хоных-Тигей (Усть-Абаканский район). Сообщение о том, что у путей лежит тело неизвестного, поступило накануне утром, 18 октября.

Сейчас полицейские устанавливают имя и фамилию мужчины. Также выясняются причины и обстоятельства его гибели.

Приметы: на вид 50-55 лет, среднего телосложения, среднего роста, азиатский тип лица, по форме круглое, темные, короткие, прямые волосы с проседью, на лице темные усы и борода с проседью длиной 1-2 см.

Особые приметы: на обеих кистях рук нет всех пальцев. На верхней челюсти отсутствуют все зубы, на нижней - четыре передних.

Был одет: в синюю робу с капюшоном, серый джемпер с белыми и голубыми тонкими полосками, трикотажную бордовую кофту, серое нательное белье, черные брюки с синтепоном на резинке, серые кроссовки с полосками, надписью «KKEMBERGS» и белой подошвой.

Если вы знаете, кто этот человек, сообщите по телефонам: 8 (3902) 22-72-57, 29-42-95, или 29-44-46, 29-48-52, 8-952-745-22-99 (Абаканский ЛО МВД России).