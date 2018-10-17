2018-10-17T15:09:48+03:00
Происшествия

Число жертв пожара в Красноярском крае увеличилось

Возбуждено уголовное дело
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Погибли 3 человека, еще 4 пострадалиПогибли 3 человека, еще 4 пострадалиФото: Мария ЛЕНЦ
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Пожар в деревне Соколовка Нижнеингашского района края унес жизни троих человек (ранее сообщалось о двух погибших). По официальным данным в огне погибла 31-летняя женщина и два ребенка - малышки 2 и 10 лет. Еще 4 человека находятся с ожогами в больнице, сообщает ТВК. Как рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожарному расчету, чтобы добраться, нужно было проехать 33 километра. Пока 6 пожарных расчетов спешили, на место подоспела команда добровольной дружины.

Пятеро жителей частного двухквартирника сами вовремя выскочили из огня. Остальным не удалось. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар начался на веранде. Предварительной причиной называют замыкание электропроводки - при осмотре дома следователи установили очаг. Он располагался над входной дверью, где находится распределительная коробка. В СУ СКР по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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