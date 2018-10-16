2018-10-16T04:51:54+03:00
Общество

Красноярцев предупредили о снеге и гололеде

Будьте осторожны!
Ася ЖУКОВА
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В Норильске вовсю метет. ФОто: Демьян БУЛАВИНЕЦ.В Норильске вовсю метет. ФОто: Демьян БУЛАВИНЕЦ.
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В Красноярский край нагрянула непогода. На смену теплым и солнечным дням пришел дождь со снегом. Так, в Норильске вчера, 15 октября, бушевал сильный ветер. Его порывы достигали 25 метров в секунду. В МЧС объявили штормовое предупреждение. А родителям разрешили не отправлять детей в школу.

- Народ, держимся, нам не привыкать! – пишут в соцсетях местные жители.

А в ГИБДД предупредили: из-за ветра и снегопада на дорогах будет непростая ситуация. Возможен гололед.

- Инспекторы настоятельно рекомендуют водителям менять стиль вождения: заблаговременно снижать скорость, избегать резких маневров, увеличивать дистанцию и боковой интервал, не превышать скорость, отказаться от излишних обгонов и перестроений, - советовали в ведомстве.

Что до Красноярска, погода тоже не балует. Сегодня днем, 16 октября, плюс 9-11, ветер до 11 метров в секунду.

- В земледельческой зоне центральных районов Красноярского края местами ожидается установление временного снежного покрова, - говорят синоптики Среднесибирского УГМС. – Кроме того, На юге Таймыра местами сохранятся порывы южного ветра 15-20м/с, ночью местами до 25м/с.

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