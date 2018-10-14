Женщина сломала ногу при падении со скалы «Дед»: помогли красноярские спасатели
Помощь спасателей потребовалась накануне, 13 октября, одной из посетительниц заповедника «Столбы». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в КГКУ «Спасатель».
Со скалы «Дед» упала женщина. От сильной боли она не смогла самостоятельно передвигаться и позвонила в службу спасения. Сообщение от диспетчера единой диспетчерской дежурной службы приняли спасатели выдвижного поста заповедника. Вскоре они прибыли на место происшествия. При осмотре выяснилось, что туристка сломала ногу и ей требуется эвакуация. Пострадавшую транспортировали и передали медикам.
Помимо этого, спасатели два раза выезжали в лес на поиски заблудившихся людей. Мужчина еще 7 октября уехал на мотоцикле в урочище «Ковригина» и перестал выходить на связь. Поиски пока результата не дали. Зато удалось найти заблудившегося грибника в районе населенного пункта Малый Кускун.