2018-10-14T06:00:22+03:00
Происшествия

Женщина сломала ногу при падении со скалы «Дед»: помогли красноярские спасатели

Пострадавшую эвакуировали и передали в руки медиков
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Пострадавшую транспортировали до машины скорой помощиПострадавшую транспортировали до машины скорой помощиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Помощь спасателей потребовалась накануне, 13 октября, одной из посетительниц заповедника «Столбы». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в КГКУ «Спасатель».

Со скалы «Дед» упала женщина. От сильной боли она не смогла самостоятельно передвигаться и позвонила в службу спасения. Сообщение от диспетчера единой диспетчерской дежурной службы приняли спасатели выдвижного поста заповедника. Вскоре они прибыли на место происшествия. При осмотре выяснилось, что туристка сломала ногу и ей требуется эвакуация. Пострадавшую транспортировали и передали медикам.

Помимо этого, спасатели два раза выезжали в лес на поиски заблудившихся людей. Мужчина еще 7 октября уехал на мотоцикле в урочище «Ковригина» и перестал выходить на связь. Поиски пока результата не дали. Зато удалось найти заблудившегося грибника в районе населенного пункта Малый Кускун.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей