2018-10-10T12:54:23+03:00
Происшествия

Житель Красноярска украл у курьера пиццу вместе с деньгами

Рассчитаться за заказ мужчина пытался билетом «банка приколов»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Вору грозит до 4 лет лишения свободыВору грозит до 4 лет лишения свободыФото: Андрей АБРАМОВ
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Курьезное преступление совершил один из жителей Красноярска. Мужчина заказал себе пиццу в службе доставки, а когда курьер прибыл с упаковкой ароматной пиццы, попытался оплатить заказ билетом «банка приколов». Об этом сообщили в красноярской полиции.

Курьер, что вполне ожидаемо, принимать «оплату» отказался. Тогда мужчина выхватил из его рук пиццу, деньги и сбежал. Молодой человек обратился в полицию. Задержали мужчину буквально за несколько часов. 45-летний ранее судимый преступник признался, что изначально не собирался платить за заказ настоящими деньгами, рассчитывал «развести» курьера в надежде, что тот ничего не заметит.

- В настоящее время в отношении задержанного следователями отдела полиции №7 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

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