Наркотические «соленья» в холодильнике: полиция показала квартирную нарколабораторию жителя Зеленогорска

Фото: МВД Красноярского края

В Зеленогорске полиция задержала местного жителя, которого подозревают в изготовлении наркотиков. 31-летний мужчина приспособил под лабораторию собственную квартиру – на балконе лежало химическое оборудование, а холодильник зеленогорец приспособил под хранение наркотических «солений» в трехлитровых банках.

Сотрудники полиции изъяли у мужчины канистры с прекурсорами, химическое оборудование, а также три трехлитровых банки с жидкостью, содержащую мефедрон. В общей сложности в банках содержалось около 1,5 килограммов наркотиков.

Сам задержанный рассказал, что работал в теневом интернет-магазине: он признался, что в его обязанности входило изготовление и сбыт наркотиков через закладки на всей территории Красноярского края. Примечательно, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Сейчас мужчину заключили под стражу, против него заведено уголовное дело. Рецидивисту грозит пожизненное лишение свободы.