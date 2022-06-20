Ветлужанку в Красноярске завалили кучами шин Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в микрорайоне Ветлужанка на улицах Гусарова и Мирошниченко лежат кучи автомобильных покрышек – их убрали как «декор» дворовых территорий. (Напомним, в прошлом году в Красноярске, как и по всей стране, запретили использовать автомобильные покрышки в качестве скульптур и ограждений во дворах и на детских площадках из-за их опасности – технической и экологической).

Фото свалок нам присылают читатели.

«Комсомольская правда» связалась с районной администрацией.

Там сообщили, что знают об этих свалках и в ближайшее время уберут их.

- На данный момент заключаются дополнительные контракты с департаментом гор хозяйства для вывоза покрышек. В самое ближайшее время контракты будут заключены и покрышки будут убраны. Ветлужанка у нас в приоритете, – говорят в администрации Октябрьского района.

О бесхозных свалках автомобильных покрышек можно сообщать в администрации районов, где они находятся.