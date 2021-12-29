Красноярская рециклинговая компания подарила ТСЖ новые контейнеры для сбора мусора

Новые баки в подарок ТСЖ Фото: Светлана ЮДИНА

В канун Нового года Красноярская рециклинговая компания подарила новые контейнеры для сбора отходов пяти красноярским ТСЖ.

– КРК продолжает делать полезные подарки ответственным ТСЖ и УК города Красноярска. В этом году мы выбрали небольшие ТСЖ, которые ответственно относятся к договорным отношениям и содержат свои контейнерные площадки в чистоте. Мы дарим контейнеры, которые предназначены для сбора твердых бытовых отходов, – рассказал Дмитрий Кузнецов, директор «Красноярской рециклинговой компании». – В прошлом году дарили подарки крупным УК. В этом – небольшим ТСЖ, у которых на обслуживании всего несколько домой, зачастую даже один. Они не всегда могут самостоятельно приобрести контейнеры, потому что для жильцов это ощутимая трата. Многие ТСЖ и УК обращаются в КРК с просьбой предоставить новые контейнеры для сбора отходов, для раздельного сбора разных видов отходов. Конечно, компания идет навстречу таким инициативам и помогает, предоставляя баки. Такую практику мы будем продолжать и в дальнейшем, потому что таким образом повышается качество оказываемых населению услуг. Отмечу, что в последнее время растет интерес людей к раздельному сбору мусора, собственники жилья ответственно относятся к этому вопросу. В свою очередь, мы стараемся обновлять контейнерный парк в рамках обязательств 1% от необходимой валовой выручки там, где контейнеры старые. И в плановом режиме бесплатно заменяем их на новые. Хочу поблагодарить руководство таких ТСЖ за содержание дворов в порядке. Уверен, жильцы домов будут рады подарку!

Два бака для ТСЖ «Берег» и «Глория» Фото: Светлана ЮДИНА

В управлении ТСЖ «Берег» три дома в доме на улице 78 Добровольческой Бригады, 14а.

– Всего у нас 18 подъездов, такое же количество баков. Когда я возглавила ТСЖ в 2009 году, баки были старые, латанные, – говорит председатель правления ТСЖ «Берег» Татьяна Медня. – Обновить их все одновременно мы не можем, слишком большие расходы. Но за последние два года нам удалось многие поменять: КРК помогает, это хорошее подспорье. Мы не в первый раз получаем такие подарки – в прошлом году нам вручили четыре контейнера, еще один в этом. Почему нам вручили? Мы исправно оплачиваем услуги по договору. И КРК большие молодцы, потому что всегда вовремя вывозят мусор, на все наши просьбы откликаются, выполняют в срок все заявки. Жильцы рады таким изменениям, даже просят больше контейнеров для сортировки мусора. По моему опыту, за последние два года с начала «мусорной» реформы люди стали более ответственно относиться к сбору отходов, многие сортируют мусор. У нас во дворе есть один контейнер под пластик, в ближайшее время поставим для стекла.

Председатели ТСЖ Татьяна Медня и Ольга Саргун принимают подарок Фото: Светлана ЮДИНА

Елена Егорова, собственница жилья в ТСЖ «Берег» отмечает, что работники КРК грамотно организуют вывоз мусора: «Приезжают аккуратные машины, очень чистые. Водители вежливые, всегда стараются объехать припаркованный транспорт. Отходы забирают аккуратно, после них никогда не остается разбросанного мусора. Камеры-мусоросборники находятся в очень хорошем состоянии, стоят новые баки. Также во дворе есть контейнер под биоразлагаемый мусор. Для жильцов это очень удобно!»

Еще один новый контейнер установили во дворе дома на Молокова, 3г. Здесь всего четыре подъезда.

– Я сама живу в этом доме и 10 лет возглавляю ТСЖ. Поэтому все проблемы знаю не понаслышке. Если возникают такие ситуации, сразу решаем, – подчеркнула Ольга Саргун, председатель правления ТСЖ «Глория». – Новость о том, что мы получим подарок, – приятная, новогодняя. Как раз к празднику, тем более в новогодние дни мусора обычно становится больше, люди готовятся, прибираются. С КРК у нас очень хорошие взаимоотношения – они качественно выполняют свою работу, а мы ответственно выполняем условия договора.