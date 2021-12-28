Коллекция Научной библиотеки СФУ пополнилась серией уникальных книг по экологии

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В электронную коллекцию Научной библиотеки Сибирского федерального университета вошли книги по экологии, устойчивому развитию, изменению климата и другим актуальным на сегодня темам. Всего 50 изданий, которые объединены в сериюSustainability: greendesign(«Устойчивое развитие: экологическое проектирование»).

По словам проректора по научной работе РусланаБарышева, эти книги будут интересны самому широкому кругу читателей, но особенно – университетским исследователям, причастным к созданиюна базе СФУ первого климатического научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь».Данный центр станет точкой роста новой постуглеродной экономики России.

«Каждая из книг интересна сама по себе, но собранные в единую коллекцию, они представляют собой бесценный кладезь знаний по одной из самых актуальных для человечества отраслей научного знания», — отметил Руслан Барышев.

Приобрести книги удалось при поддержке «Норникеля». Университет и компания сотрудничают не первый год, реализуя совместные проекты в области подготовки кадров, а также имеющие культурную, историческую и научную значимость. В частности, с 2017 года в СФУ работает R&D-центр «Норникеля», который занимается научными изысканиями в сфере горного дела и металлургии. Другой совместный проект компании и вуза заключался в восстановлении учеными потерянной ненецкой письменности.

«На мой взгляд, очень ценно, что одна из крупнейших промышленных компаний современности удерживает в фокусе своего внимания необходимость накопления и сохранения знаний. Надеюсь, появление коллекции книг будет способствовать воспитанию в новом поколении экологического мышления и желания строить будущее, где технологический прогресс, человек и природа развиваются в гармонии», — подчеркнул директор Библиотечно-издательского комплекса Иван Рудов.

Новые книги бессрочно доступны читателям Научной библиотеки СФУ на платформе EbscoHost. Работать с электронными изданиями можно как в самой библиотеке, так и удалённо.